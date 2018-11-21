Москва, 21 ноября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019−2021 годы Госдума приняла на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Как отметила в ходе пленарного заседания глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, основные цели денежно-кредитной политики регулятора в 2019—2021 годах будут связаны с удержанием инфляции на уровне 4%. Однако прогноз ЦБ предполагает, что уже в начале 2019 года инфляция ускорится до 5−5,5%. В связи с этим политика регулятора будет умеренно жесткой, а к ее смягчению ЦБ сможет перейти ближе к 2020 году, когда инфляция вернется к целевому показателю в 4%. Тогда же регулятор сможет вернуться к циклу снижения ключевой ставки.

По словам Набиуллиной, ЦБ сконцентрировался на удержании стабильной инфляции для того, чтобы обеспечить ускорение темпов экономического роста РФ.

«Никаких долгосрочных инвестиций, как и доступных долгосрочных кредитов в национальной валюте при высокой инфляции быть не может», — объяснила Набиуллина.

Однако, отметила она, только меры по сдерживанию инфляции сами по себе не приведут к повышению роста ВВП. Для этого также необходимы комплексные шаги со стороны правительства, которые приведут к росту долгосрочных частных инвестиций, повышению производительности труда и улучшению делового климата в стране. Если такие меры будут предприняты, то рост ВВП в 2021 году может достигнуть 3%. При этом в 2018—2019 году темпы роста экономики РФ будут варьироваться в районе 1,5−2%, чем, по словам Набиуллиной, такая страна как РФ не может быть удовлетворена.

Между тем регулятор также предоставил рисковый сценарий развития РФ, рассчитанный на случай, если стоимость одного барреля нефти в 2019 году опуститься до 35 долларов.

«В этом сценарии вероятна рецессия в 2019 году, краткосрочный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы ограничить этот всплеск. Но по нашим расчётам инфляция вернётся к цели к концу 2020 года и темпы роста ВВП станут положительными в 2020 году, даже в рамках рискового сценария», — заявляла ранее Набиуллина.