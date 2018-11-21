Джакарта, 21 ноября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Представители государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли участие в совещании по вопросам регулирования и контроля лекарственных средств, которое было организовано индонезийским агентством по надзору за лекарствами в Джакарте 21−22 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приём лекарства

На встрече также присутствовали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Исламский банк развития (ИБР), а также ассоциации фармацевтической промышленности стран-членов ОИС.

Индонезия, которая является мусульманской страной, стремится развивать сотрудничество со странами ОИС во всех секторах, включая здравоохранение.

По мнению индонезийской стороны, сотрудничество в области здравоохранения стран ОИС позволит членам организации не зависеть от стран, не входящих в ОИС.

Напомним, по данным ВОЗ, 30% населения мира не имеют доступа к жизненно важным лекарствам. Это условие также имеет место в нескольких странах-членах ОИС, причем связано оно в основном с ограниченными производственными возможностями фармацевтической промышленности. Только семь стран-членов организации способны производить вакцины и медикаменты, а именно Индонезия, Иран, Сенегал, Узбекистан, Бангладеш, Тунис и Египет.