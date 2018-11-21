Москва, 21 ноября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Центробанк РФ сможет вернуться к снижению ключевой ставки уже в конце 2019 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики на 2019−2021 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Мы не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года», — заявила Набиуллина.

В сентябре регулятор впервые за несколько лет повысил ключевую ставку до 7,5%. Как отметила Набиуллина, это было связано с растущими ожиданиями по инфляции в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

«У нас инфляционные ожидания очень подвижны и если инфляционные ожидания растут, это может потом вылиться и в повышение инфляции. Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли решение по повышению ставки», — объяснила глава ЦБ.