Москва, 21 ноября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии. С таким предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

kremlin.ru ЕГЭ

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Парламентарии указывают на необходимость реформирования системы федеральных образовательных стандартов. В необходимости её доработки уверено и большинство родителей и педагогов.

В письме на имя министра отмечается, что ЕГЭ не даёт возможности должным образом проверить способности ребёнка.

«В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — приводит РИА Новости текст обращения к федеральному министру.

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Планируется, что способности ребёнка можно будет оценивать с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью. А анализировать полученную информацию поможет блокчейн-технология.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене единого государственного экзамена. Парламентарии уверены, что ЕГЭ своей цели не достиг, поэтому в качестве итоговой аттестации школьники должны сдавать госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.