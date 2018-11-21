Москва, 21 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Стимулирующая денежно-кредитная политика в современных российских условиях не приведёт к ускорению экономического роста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Низкая инфляция — по-прежнему приоритет нашей политики. В текущих условиях, а это и исторически минимальный уровень безработицы, темпы роста, близкие к потенциальным… сама по себе денежно-кредитная политика не приводит к ускорению темпов экономического роста. На этот счёт не должно быть никаких иллюзий», — заявила Набиуллина.

Более того, те меры по стимулированию роста, которые предлагает правительство, будут эффективны, в том числе приведут к росту долгосрочных частных инвестиций, только при стабильно низкой инфляции, подчеркнула глава ЦБ.

«Никаких долгосрочных инвестиций, как и доступных долгосрочных кредитов в национальной валюте при высокой инфляции быть не может», — пояснила она.

По её словам, это обусловлено ростом российской экономики темпами, близкими к потенциальным — около 1,5−2% в 2018 году. Этими темпами роста такая страна, как Россия, не может удовлетворена, отметила глава ЦБ.

«Сегодня мы все — и парламент, и бизнес, и российское общество в целом, должны проделать большую работу по повышению темпов производительности труда, потенциального роста», — подчеркнула Набиуллина.

В то же время под влиянием мер по развитию финансового рынка, стимулированию структурных сдвигов в экономике по инициативе правительства, рост ВВП может ускориться до 3% к 2021 году.