Якутск, 21 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Представителям Госсобрания Якутии показалось странным формировать стратегию развития Якутии на период до 2032 с целевым видением до 2050-го в отрыве от аналогичного документа для всего Дальнего Востока. Депутаты удивлены, что никакой конкретики по этому вопросу не озвучивают ни полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, ни представители Минвостокразвития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Река Лена. Раон Якутска. Россия

Комментируя формирование стратегии развития Якутии, депутат Мария Христофорова подчеркнула бессмысленность создания такого документа, если он не базируется в свою очередь на планах развития Дальнего Востока.

«Стратегия развития Якутии не может существовать сама по себе, местечково, в отдалении и отрыве от стратегии развития всего Дальневосточного федерального округа. Наш ДФО не по дням, а по часам расширяется, у нас ещё плюс два региона появилось. И когда мы говорим о стратегии развития республики, хотелось бы знать, что нас ждёт впереди. Вот, говорят, АЛРОСА через пять лет начнёт терпеть проблемы, а у нас под боком ТОРы и так далее. Что вообще будет происходить с Дальним Востоком? Конкретного ответа на этот вопрос нам ни Минвостокразвития сегодня не может дать, ни Юрий Трутнев, я так понимаю, не готов нам сказать, что будет с Дальним Востоком завтра, послезавтра и в ближайшей перспективе, не говоря уже о 2050 годе. И если другие регионы или ещё не созрели, не сформировали стратегии, и весь Дальний Восток пока не знает, куда двигаться, то хотя бы мы к этому вопросу отнесёмся ответственно», — подчеркнула Мария Христофорова.

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Целью стратегии развития республики она назвала обеспечение достойной жизни для её жителей. Люди не должны еле-еле сводить концы с концами, уверена депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче республики Бурятия и Забайкальского края из Сибири в ДФО. На эти регионы будут теперь распространены программы развития Дальнего Востока.