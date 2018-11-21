Иваново, 21 ноября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате автоаварии с участием двух автобусов в Иваново утром 21 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Ивановской области Фото с места аварии

Авария произошла около 07:00. Автобус марки «Богдан», следовавший по маршруту № 130, двигался по улице Куконковых в сторону Суховки. В этот момент на перекрестке улиц Куконковых и Любимова водитель другой маршрутки поворачивал налево с Куконковых на Любимова и не уступил дорогу автобусу «Богдан», который имел преимущество. В итоге последний въехал в правый борт пытавшейся проскочить перекрёсток маршрутки. Маршрутка от удара перевернулась на левый борт и уперлась крышей в опору уличного освещения. «Богдан» после этого столкнулся еще и с легковой машиной, выезжавшей с улицы Любимова.

По предварительным данным, травмы в результате аварии получили семь пассажиров перевернувшейся маршрутки, в том числе — шестилетний ребенок. У пострадавших диагностированы ушибы, черепно-мозговые травмы, порезы. Все госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Отметим, что это не первая авария с участием автобусов в Ивановской области с начала ноября. Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на трассе Иваново — Кострома в аварию попал микроавтобус Volkswagen, перевозивший рабочих. Тогда травмы получили три человека. А в конце октября в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Иваново пострадали десять человек.