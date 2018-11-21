Санкт-Петербург, 21 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылся XVII Международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало». Молодые режиссеры из одиннадцати стран должны доказать авторитетному жюри во главе с известным мастером Владимиром Хотиненко свою творческую состоятельность. Из 256 заявок конкурсная комиссия отобрала лишь 30. Из них и будут выбраны обладатели призов в номинациях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Студенческие фильмы», «Лучшая режиссерская работа (полный метр)», «Лучшая операторская работа (полный метр)». Также учрежден «Специальный приз от «Бургер Кинг» — «Король монтажа».

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Лауреаты фестиваля будут объявлены 23 ноября.

Видимо, чтобы вдумчивый зритель смог сделать грамотное сравнение работ начинающих режиссеров с первыми лентами классиков кинематографии, в программу фестиваля были включены картины таких мастеров, как Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Жан Виго, Ален Рене, Стивен Спилберг и других.