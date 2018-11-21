Москва, 21 ноября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Специалисты Московского городского центра профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) в 2019 году могут начать испытания новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил глава центра Алексей Мазус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

«Вакцина, испытания которой, по-видимому, начнутся в следующем году в Москве на базе нашего центра — одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин», — цитирует его слова агентство «Москва».

Мазус подчеркнул, что тестирование препарата продлится как минимум несколько лет. Также он отметил, что благодаря новой вакцине пациентам с ВИЧ не придется проходить длительную лекарственную терапию, а это, в свою очередь, существенно снизит стоимость лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения.

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