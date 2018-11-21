Москва, 21 ноября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. На биржевых торгах 20 ноября рубль показал неоднозначную динамику к доллару и евро. Утром рубль ослаблялся к обеим резервным валютам, а к вечеру попытался взять верх хотя бы над слабеющей единой европейской валютой, хотя неудачно. В результате вечером 20 ноября рубль потерял по отношению к доллару 0,7% стоимости, а к евро — 0,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Staselnik Штаб-квартира АЛРОСА

Курс евро по отношению к доллару очевидно слабеет. В Брюсселе депутаты Европарламента не смогли достичь соглашения с Еврокомиссией относительно проекта бюджета на 2019 год, преимущественно из-за Италии, не намеренной пересматривать структуру своего бюджета. Над Италией замаячил призрак санкций Евросоюза, в случае, если она по-прежнему будет упорствовать в нежелании вносить изменения в бюджет. На фоне разногласий между еврочиновниками курс единой европейской валюты 20 ноября упал к доллару на 0,4%.

Тем временем в России санкций не боятся. Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила российским СМИ, что в ЦБ имеется необходимый набор инструментов по стабилизации банковской системы и финансовых рынков на случай введения новых санкций против России. Она не уточнила, что это за инструменты, но подчеркнула, что в 2018 году экономика РФ и финансовые рынки стали более устойчивыми к потрясениям и шокам извне, в том числе к снижению цен на нефть. Рубль практически не отреагировал на заявления представителя ЦБ.

На торгах Интерконтинентальной биржи в Лондоне 20 ноября цена нефти Brent снова обвалилась, на этот раз на 4,8%, до $63,8 за баррель. Исходя из достаточно оптимистичных заявлений руководства ЦБ РФ, сегодня, 21 ноября, прогноз курса валют можно немного скорректировать: доллар будет торговаться в диапазоне 65−67 рублей, а евро пока остается на уровне 75−76 рублей.

Читайте также: В «фокусе внимания» рубля — цены на нефть