Жиру принес Франции победу над Уругваем в товарищеской встрече
Париж, 21 ноября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. 20 ноября между национальными сборными Франции и Уругвая на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч, завершивший победой первых со счетом 1:0.
Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 160.
Статистика матча (Франция/Уругвай)
Удары 12/4
Удары в створ ворот 4/4
Процент владения мячом 44%/56%
Нарушения правил 16/18
Поданные угловые 2/2
Стартовые составы команд на матч:
Франция: Льорис, Павар, Сако, Рами, Менди, Канте, Матуиди, Н’Домбеле, Гризманн, Жиру, Мбаппе.
Уругвай: Кампанья, Мендез, Суарес, Касерес, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.
Бригада арбитров: Дамир Скомина.
Желтые карточки: Бентанкур — 80, Мендез — 82, Гризманн — 90+2.
Голы: Жиру (пен) 52 — 1:0.