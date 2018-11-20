Париж, 21 ноября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. 20 ноября между национальными сборными Франции и Уругвая на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч, завершивший победой первых со счетом 1:0.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

Единственный мяч на 52-й минуте матча забил таранный форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 160.

Статистика матча (Франция/Уругвай)

Удары 12/4

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 16/18

Поданные угловые 2/2

Стартовые составы команд на матч:

Франция: Льорис, Павар, Сако, Рами, Менди, Канте, Матуиди, Н’Домбеле, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Уругвай: Кампанья, Мендез, Суарес, Касерес, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Бригада арбитров: Дамир Скомина.

Желтые карточки: Бентанкур — 80, Мендез — 82, Гризманн — 90+2.

Голы: Жиру (пен) 52 — 1:0.