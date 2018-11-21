Москва, 21 ноября, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие «валежник», который граждане смогут собирать бесплатно, намерен внести в Госдуму депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Konrad Kurzacz Pimke Валежник

Парламентарий предлагает уточнить, что именно следует понимать под валежником, и дополнить закон конкретными понятиями, а именно «валежник, сухостой, ветровал».

«Изменение вносится с целью устранения ситуации правовой неопределенности. Так, введенное понятие «валежник» не было представлено ни в более ранних российских законодательных актах, ни в актах СССР, вследствие этого как у граждан, так и у правоприменителя нет четкого представления о том, включать ли в данную категории «сухостой», «ветровал» и так далее. Представляется обоснованным более конкретно обозначить основные признаки категории «валежник» в законе, вместе с тем отграничить и дать определения включаемые в нее ранее понятий с целью исключить неопределенность для правоприменителя и граждан, двусмысленное толкование и произвольное применение нормы», — отметил Нилов.

Принятым ранее законом «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам» относятся к недревесным лесным ресурсам. Прописывается, что сбор валежника как недревесного лесного ресурса должен осуществляться в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд. При этом в Рослесхозе уточняют, что к недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и так далее.

Таким образом, инициатива Нилова конкретизирует статью, содержащую перечень ресурсов, которые граждане могут собирать свободно для собственных нужд категориями «валежник, сухостой, ветровал».

Сейчас в соответствии с действующей редакцией статьи 30 Лесного кодекса для самостоятельной заготовки, в том числе дровяной древесины, для собственных нужд необходимо заключать договоры купли-продажи лесных насаждений. При этом эти возможности ограничены допустимыми квотами и распространяются только на свободные от аренды лесные участки. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уйти до 120 дней. Сегодня сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины.

Госдума в 2018 году приняла закон, позволяющий гражданам РФ собирать валежник бесплатно, без оформления специального разрешения. Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.