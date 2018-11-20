Ереван, 20 ноября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. «Мы не ставим вопрос изменения устава ОДКБ. Мы всего лишь задаем вопрос: что означает то, что вы продаете оружие стране, которая угрожает захватить нашу столицу, и мы получим ответ на данный вопрос». Об этом заявил на пресс-конференции 20 ноября и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.

ИА REGNUM Никол Пашинян

«Президент Белоруссии приглашает посла Азербайджана и рассказывает ему о том, что было в Астане, что существует та или иная проблема. Был ли хоть один случай, чтоб президент Белоруссии пригласил посла Армении и сказал бы ему: «Мы сейчас ведём переговоры с Азербайджаном, они хотят купить у нас оружие, они хотят такое-то оружие, по такой-то цене, а мы думаем, продавать или не продавать?». Была такая ситуация? Не было, а в уставе ОДКБ написано, что мы являемся военно-политическими союзниками. Сейчас, когда в уставе это написано, это написано или не написано? Мы не ставим вопрос изменения устава, мы ставим вопрос изменения практики», — заявил Пашинян.

По его словам, по меньшей мере странно, что содержание закрытой беседы рассказывают противнику страны-члена ОДКБ, который каждый день угрожает захватить столицу страны-члена блока.

«Соответственно вы продаёте оружие, чтобы они захватили нашу столицу? То есть вы поощряете захват нашей столицы? И думаете, что мы скажем — ничего, в этот раз так получилось. Не будет такого», — сказал Пашинян.

При этом он обвинил бывшие власти Армении, что раньше в таких ситуациях они ничего не предпринимали, так как думали не о интересах Армении, а о интересах своих бизнесов в разных странах.

«Мы не ставим вопрос об изменении устава ОДКБ до тех пор, пока не поймём, что проблема в уставе. А на данный момент у нас такой информации нет», — подытожил Пашинян.

Напряжение в армяно-белорусских отношениях возникло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана рассказал последнему о ситуации в ОДКБ, в частности о том, как обстоят дела с назначением нового генсека организации.

На это резко отреагировал премьер-министр Армении, после чего последовала не менее резкая реакция белорусского МИДа.