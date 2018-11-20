Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура взялась за транспортную реформу, которую чиновники областного центра решили провести в самое неблагоприятное для этого время года. Причиной послужили многочисленные жалобы пассажиров и публикации в местных интернет-изданиях, уточнили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Общественный транспорт

В рамках прокурорской проверки было установлено, что в целях организации пассажирских перевозок городским департаментом транспорта было заключено 65 муниципальных контрактов. Но в ходе инспекции выяснилось, что на линию транспортные компании выпускают недостаточное количество пассажирского транспорта.

«Данные нарушения допускаются практически всеми перевозчиками, в том числе ООО «Ипопат-Юг». Так, по данным автоматизированной информационной системы МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы», в период с 29 октября по 30 октября на маршруты № 26, 29, 56, 93 было выпущено менее 50% подвижного состава», — подчеркнули в ведомстве.

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В нарушение требований федерального законодательства ростовской администрацией «должных мер к обеспечению доступности транспортных услуг для населения города не принято».

Кроме того, в прокуратуре указали, что департамент транспорта безосновательно сократил на семь единиц количество транспортных средств, а также уменьшил их класс на маршруте № 22.

«По данным фактам прокуратурой города в адрес главы администрации Ростова-на-Дону внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении. Прокуратурой области направлена информация в УФАС по Ростовской области для рассмотрения вопроса о наличии в действиях перевозчиков признаков недобросовестной конкуренции, а также принятия решения о нарушении департаментом транспорта Ростова-на-Дону антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Также в ходе проверки в деятельности ООО «Ипопат-Юг» выявлено несоблюдение режима труда и отдыха водителей.

ИА REGNUM напоминает, что транспортная революция стала одним из самых обсуждаемых и осуждаемых событий ноября. Жалобами пассажиры пытались повлиять на работу общественного транспорта, но городские чиновники лишь открещивались от информации о перебоях в работе автобусов, маршрутных такси, троллейбусов и трамваев.

В частности, глава ростовского департамента транспорта Сергей Саенко посчитал, что ростовчане не на тех остановках ожидают транспорт. После этого заявления чиновник ушёл в отпуск. В самый разгар транспортной реформы.

Высказывал своё мнение по поводу оптимизации транспортной сферы и губернатор Ростовской области Василий Голубев, назвавший происходящее «притиркой».

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