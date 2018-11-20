Москва, 20 ноября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому граждан могут обязать платить за медицину и пенсию, даже если они не числятся трудоустроенными, ударит в первую очередь по наиболее уязвимым слоям трудящихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Василий Тропинин. Золотошвейка

«Инициатива эта дурная. Так называемые самозанятые в массе своей никакие не самозанятые, на самом деле, а наёмные работники», — заявил Шеин.

«Самозанятый человек работает сам на себя. А если человек работает на хозяина на стройке или собирает для фермера урожай на поле, перевозит грузы для компании, но при этом у человека нет официально оформленного трудового договора, он всё равно не самозанятый. Это наёмный работник, просто находящийся в очень уязвимом положении», — пояснил депутат.

Смысл законопроекта заключается в том, чтобы у находящихся в особенно социально уязвимом положении людей «отнять кусок денег в условиях, когда у них с деньгами не очень хорошо», возмущен парламентарий.

«Понятно, что «Справедливая Россия» поддержать этого не может, как и никогда не поддержит ни один нормальный профсоюз», — заключил Шеин.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») подготовил законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды. Под эту норму могут попасть порядка 18 млн граждан РФ. В частности, поправки в Налоговый кодекс обяжут здоровых трудоспособных граждан платить взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования, даже если они нигде не работают. Тех, кто этого не сделает, предлагается штрафовать.