Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Самозанятыми граждане становятся не от хорошей жизни, а государству нужно обратить внимание не на тех, кто формально не работает, а на тех, кто много тратит, получая средства из неясных источников, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения о возможном введении штрафов для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды.

Джованни Баттиста Морони. Портной. 1575

Как сообщалось ранее, автор законопроекта депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что здоровые трудоспособные граждане, официально нигде не работающие (а это около 18 миллионов человек, многие из которых являются самозанятыми), должны сами платить за себя взносы в социальные фонды, потому что сейчас они пользуются социальными гарантиями государства за счет всех остальных граждан. В случае неуплаты таких граждан предлагается штрафовать.

«По Конституции у нас — социальное государство с бесплатным здравоохранением и образованием. Любые изменения в этой системе чреваты признанием факта дискриминации. В конце концов, пенсионеры тоже не платят взносы в социальные фонды, но пользуются системой здравоохранения. Они платили эти взносы раньше? Ну так и самозанятые, возможно, раньше были официально трудоустроены.

Государству нужно прекратить гоняться за этими гражданами. Самозанятыми люди становятся не от хорошей жизни, не для того, чтобы обмануть государство, а потому что не нашлось такого работодателя, который предложил бы им делать все то же самое в достойных условиях. Дополнительно увеличивать нагрузку на тех, кто и зарабатывает и тратит мало, — значит подрывать авторитет государства и веру в справедливость.

Вместо этого нужно обратить внимание на систему расходов. К примеру, если домохозяйка нигде не работает, но тратит 100 тысяч в месяц, государство может спросить у нее, откуда она их берет. Возможно, средства поступают от мужа, тогда вопросов нет. А если источник — другой, то вопросы есть. Этим следует заняться налоговой службе», — отметила Кудрявцева.