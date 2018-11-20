Москва, 20 ноября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, единоросс Сергей Вострецов подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков». Согласно документу, неработающие граждане должны будут самостоятельно платить все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха, пишет «Российская газета».

Цитата из к/ф «Чиполлино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Власть

За трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель (30% заработка), а с самих работников взымается только налог на доходы физических лиц. По мнению Вострецова, безработные граждане в трудоспособном возрасте без серьёзных проблем со здоровьем должны делать то же самое, но самостоятельно, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Реализация такой меры, по предварительным оценкам, может ежегодно пополнять фонды на более чем 734 миллиардов рублей

Вострецов установил, что примерно 18 миллионов граждан в трудоспособном возрасте официально не трудоустроены и многие из них работают на себя и в полном объёме получают социальные гарантии. Он отметил: «По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию по достижении пенсионного возраста данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы».

«А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — уточнил член «Единой России».

Помимо штрафов для безработных (мнимых или реальных — их ещё предстоит рассортировать), предлагается налоговый пряник для самозанятых с ежегодным доходом не более 2,4 миллиона рублей. С 2019 года в Москве, Московской, Калужской областях или Татарии будет проходить 10-летний эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Согласно принятому в середине ноября закону, если такие самозанятые реализуют товары или услуги физическим лицам, то с годового дохода уплатят 4%, при реализации ИП — уже 6%. Немаловажно и то, что такие самозанятые освобождаются от уплаты 13% НДФЛ.

«Добровольно никто регистрироваться в качестве самозанятых не будет. Только если за налогоплательщиком будет закреплена соответствующая обязанность. Если ты налогоплательщик, то определись, кто ты — официально работающий», — уверен Вострецов.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что правительством РФ уже создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС. Он рассказал: «Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски».

Отметим, что в инициативе единоросса Вострецова и его пояснениях отчётливо просматривается та же идея, которая с большими проблемами и не первый год откатывается в Белоруссии. Александр Лукашенко в 2015 году подписал так называемый декрет № 3 «О содействии занятости населения» («декрет о тунеядцах»), согласно которому около полумиллиона белорусских безработных попали под уплату специального сбора «на участие в финансировании государственных расходов» — так называемого «налога на тунеядцев». В 2017 году по всей республике, особенно в регионах, прокатилась волна мощных социальных протестов, и действие антинародного декрета приостановили.

25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1 о содействии занятости населения — переработанный вариант «антитунеядского» декрета № 3. Вместо штрафов с безработных в 2019 году будут взимать повышенную плату за «коммуналку». Некоторые услуги ЖКХ для такой категории граждан подорожают в пять раз.

Критики и лукашенковского декрета, и инициативы единоросса Вострецова небезосновательно указывают на то, что в конституциях прямо указано право на труд, а не обязанность, — и принудительный труд запрещён. Затраты на установление плательщиков из числа безработных, включая функционирование занятого в этом приличного штата бюрократии, также лягут на бюджет. Кроме того, как бы ни уклонялся гражданин от уплаты прямых налогов и взносов в различные фонды, косвенные налоги он платит — с каждого литра бензина, с каждого килограмма колбасы, практически со всех потребляемых им легально произведённых товаров и услуг.

Как отмечает ИА REGNUM единоросс Вострецов в мае 2018 года предлагал неработающим дееспособным гражданам самим отчислять в Пенсионный фонд для формирования будущей пенсии 22% от минимального размера оплаты труда, в Фонд социального страхования — 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1% от МРОТ. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала за введение взноса за пользование социальной инфраструктурой для неработающих граждан. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, размер взноса мог бы составить около 20 тыс. рублей.

Как сообщили 18 мая «Известия», правительство России собиралось вменить в обязанность самозанятым гражданам делать отчисления в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. По информации издания, на межведомственном уровне был даже согласован соответствующий законопроект. До того, 4 мая, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не рассматривало введение налога на доходы самозанятых граждан как способ увеличения поступлений средств в бюджет.