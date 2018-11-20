Калуга, 20 ноября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки следователю органов внутренних дел. Как сообщил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району следственного управления СК России по Калужской области Александр Михеев, фигурантом по делу проходит 47-летний житель Московской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

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В ноябре 2018 года подозреваемый спровоцировал ДТП в Боровском районе, в результате которого погиб человек. На месте происшествия у водителя были получены образцы для исследования на состояние опьянения. Несколько дней спустя мужчина попросил следователя внутренних органов не приобщать акт исследования на наличие алкоголя в крови к уголовному делу либо сфальсифицировать его результаты. За эту «услугу» он предложил стражу порядка 80 тыс. рулей. Передача денег проходила под контролем сотрудников СКР и МВД. Житель Подмосковья был задержан с поличным.

«На допросе подозреваемый полностью признался свою вину в даче взятки. Расследование уголовного дела по части 3 ст. 291 УК РФ продолжается», — уточнил Александр Михеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с поличным в Калужской области был задержан ещё один взяткодатель. По версии следствия, 31-летний гендиректор коммерческой организации, которая занимается грузовыми перевозками из Москвы, за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела в сентябре 2018 года передал сотруднику полиции 150 тыс. рублей. О поступившем коррупционном предложении полицейский заранее проинформировал своё руководство, и передача денег происходила под контролем оперативных служб.