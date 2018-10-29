В Калуге судебный пристав пойман на получении взятки

Калуга, , 18:24 — REGNUM Следственными по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела по Московскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 октября в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, летом 2018 года пристав получила в качестве взятки 20 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства в отношении местного жителя, являющегося должником банка. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, производят обыски, выемки документов и иные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре передано в суд дело пристава, обвиняемой в коррупции. Самарского пристава-исполнителя обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему коллеге. Объём денежного вознаграждения за незаконные действия составил 25 тыс. рублей. По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемая в качестве посредника получила 25 тыс. рублей на свою банковскую карту. Перевёл их должник по исполнительному производству, которому грозил запрет выезда за рубеж. В обмен на деньги взяткодателю обещали не выносить соответствующее постановление и сохранить ему свободу передвижения за пределы страны. Как уточнили в следственном комитете, расследование уголовного дела в отношении женщины завершено и передано в суд.

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