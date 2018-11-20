Москва, 20 ноября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В России цены на товар не должны указываться в иностранной валюте, при этом последняя может быть использована в качестве средства оплаты. Об этом заявили в Роспортебнадзоре. Разъяснения ведомство предоставило в связи с появившимся сообщением о «переходе» интернет-магазина компании Microsoft на указание цены в долларах США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обязательным элементом любой потребительской сделки […]. Однако данное императивное требование не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что товар подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае расчёт производится по официальному курсу валюты на день платежа, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.