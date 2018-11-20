Кемерово, 5 марта, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 марта, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 17, Новокузнецк — восемь, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Мыски — четыре, Киселевск — три, Осинники — три, Прокопьевск — три, Промышленновский МО — три, Тайга — один, Юрга — один, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — уточняет оперштаб.

За это же время 49 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 995 случаев заражения, 31 103 человека выздоровели, 560 пациентов скончались.