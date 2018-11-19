Симферополь, 19 ноября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Власти Крыма намерены ужесточить систему контроля за реализацией федеральных и региональных целевых программ, чтобы не допускать больше срывов установленных сроков. Об этом 19 ноября на совещании в правительстве республики заявил руководитель региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы перестраиваем систему контроля исполнения федеральных и региональных программ. В каждой из них будут согласованы и утверждены понедельные планы-графики выполнения работ подрядчиком и, соответственно, усилен контроль над ним», — отметил Аксёнов.

По его словам, в ближайшее время будет сформирован и утверждён типовой контракт для заказчиков и исполнителей программ с более жёсткими мерами ответственности.

«Контракты по реализации программ должны быть заключены до 1 марта следующего года. Как только бюджет республики будет составлен, все главные распорядители бюджетных средств, все заказчики — администрации, министерства и ведомства — могут спокойно готовить техническую документацию. После решения этих вопросов количество отставаний в части выполнения поручений президента и правительства России, и реализации региональных программ станет минимальным», — уверен глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве республики объявили, что государственные служащие местных органов власти должны решать любые проблемы федерально-целевой программы в течение трёх дней, не более.

«Не нужно приходить через полгода ко мне в кабинет и говорить, что тогда в апреле была такая-то ситуация. Даже слушать не буду, честно говорю. Если проблемные вопросы не были решены в трёхдневный срок — это означает, что исполнитель не прилагал никаких усилий. Неосвоение денег по этому году означает увольнение с должности», — отмечал Сергей Аксёнов.