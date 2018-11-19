Алма-Ата, Казахстан, 19 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Пять гектаров земли в урочище реки Казачки (один из притоков реки Большая Алматинка) вернутся в государственную собственность. Такое решение принял специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты, рассмотрев иск Специализированной природоохранной прокуратуры города.

Ds02006 Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

Согласно материалам дела, в 2002 году глава Карасайского района (бывший Каскеленский район, расположенный на юго-западе Алма-Атинской области, в котором находится часть Иле-Алатауского государственного национального парка) предоставил ТОО «Интер Инвест» право собственности на земельный участок площадью пять гектаров в урочище Казачка. На участке должен был быть размещен спортивно-оздоровительный комплекс. В 2015 году участок был продан компании SPM Grupp.

При этом участок, как было установлено в ходе разбирательства, на момент его выделения находился на территории РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк», то есть относился к особо охраняемым природным территориям и находился в собственности государства.

На этом основании суд признал решение акима (главы) района о выделении земли неправомерным и постановил отменить все заключенные в последующем сделки относительно этого земельного участка и их регистрацию в органах юстиции.

Реку Казачку образуют ручьи, стекающие с пика Кумбель.

Напомним, в Казахстане уже четыре года бурно обсуждается проект строительства нового горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу (с казахского «Небесное пастбище»). Оно также входило в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, однако 1002 гектара земель заповедника были выделены под строительство курорта.

Ранее аким Алма-Аты поручил вернуть в фонд земель Иле-Алатауского государственного национального природного парка около 100 гектаров земли из этих 1002 гектаров и пообещал, что частной собственности на Кок-Жайляу не будет.

На данный момент по сравнению с проектом 2014 года общественности удалось добиться сокращения площади застройки с 300 до 30 тыс. квадратных метров. Количество запланированных лыжных трасс уменьшено с 77 до 18. В 17 раз было сокращено количество деревьев, попадающих под вырубку (с 22 тысяч до 1280 штук).