В Закарпатье протестующие перекрыли трассу и требуют снизить цену на газ
Украина, 19 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Закарпатье местные жители заблокировали движение на международной трассе «Киев — Чоп» и требуют снизить цену на газ, сообщил 19 ноября телеканал 112.ua.
Акция собрала около сотни протестующих. Помимо снижения тарифов на коммунальные услуги, они требуют упростить растаможку автомобилей на еврономерах, рассказали в местной полиции.
Участники ожидают прибытия на место проведения акции протеста руководства области, в частности главы Закарпатской администрации Геннадия Москаля.
Журналисты 112.ua сообщили, что в пробке стоит спецтранспорт «Укрэнерго», из-за чего треть области рискует остаться без электричества.
Напомним, 19 ноября в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть с требованием починить теплотрассу и дать отопление. В ходе протеста возникла потасовка между участниками акции и недовольными водителями.
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