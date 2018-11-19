Москва, 19 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В РФ следует перераспределить налоговую нагрузку со здоровых продуктов на вредные, полагает член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина. Об этом она заявила 19 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу этого совета поднять акцизы на продукты переработки красного мяса.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Колбаса

«Наше предложение было, собственно, не то, чтобы повысить исключительно акцизы на вредные продукты, а перераспределить налоговую нагрузку с более здоровых продуктов питания на более вредные, — призналась Халтурина. — И при этом исследования показывают, что есть всего две (sic! — прим. ИА REGNUM ) группы вредных продуктов. Это газировки и переработанные мясопродукты, которые повышают риски заболеваний. Сейчас во всём мире обсуждается эта мера — введение акцизов на мясопродукты».

Данное повышение акциза, по мнению Халтуриной, приведёт к удешевлению фруктов, овощей, зелени и увеличению цен на колбасные изделия.

«Но это должно быть перераспределение, а не отнимание из карманов потребителей», — сказала Халтурина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, планы ввести в РФ налог на колбасу, который приведёт к её 30-процентному удорожанию, производят впечатление наглого воровства и грабежа.

«Такое впечатление, что эти люди обезумели, — сказал Делягин. — Все разговоры насчёт качества и здоровья — откровенная ложь. Периодические рейды показывают, что мы едим полную дрянь и продукты, которые нельзя употреблять в пищу. Это доказывает, что и система санэпидстанций, и система Роспотребнадзора — это фикции, которые не выполняют своих функций. Таким образом, речь идёт о том, чтобы тупо повысить цену на килограмм колбасы при помощи налогов. Чтобы превратить колбасу в аналог бензина».