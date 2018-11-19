Вашингтон, 10 ноября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Не менее 21 офицера украинской армии погибли от внезапного ракетного удара российских бойцов 5 ноября в момент церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» в посёлке Димитрово в Запорожской области. Подробности с подзаголовком «Российский ракетный удар превратил церемонию награждения украинцев медалями в кровавую баню» написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным издания, на награждении в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины присутствовало около 100 военных чинов. В списке было 43 фамилии «лучших из лучших», кто должен был получить медали.

«Многие сняли шлемы во время церемонии и получили травмы головы. Десятки были ранены», — говорится в статье.

Издание цитирует очевидца, который сказал, что после обстрела «было подсчитано 21 тело — все ли выжили в больнице, неизвестно».

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что командир бригады Дмитрий Лысюк отстранён от должности на время следствия и заверил, что виновные в гибели офицеров будут наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, украинский министр обороны Рустем Умеров пообещал расследовать гибель одного из подразделений ВСУ в момент награждения личного состава под Запорожьем.

Одного из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрия Милютина ликвидировали в момент награждения в Димитрово.