Орск, Оренбургская область, 19 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области трудовой коллектив машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ», устав от длительного простоя и кризиса, обратился за помощью к Владимиру Путину. В отрытом обращении три тысячи работников просят президента проявить личное участие в решении проблемы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Ormeto-yumz.ru Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»

В письме говорится о том, что от былого величия некогда крупного предприятия осталась лишь тень. В начале 1990-х годов в концерне работали 12 тысяч человек, сейчас числится 3 тысячи, и их работа под большим вопросом. С сентября 2018 года из-за финансовых трудностей работа завода приостановлена. Отопление отключено. Долги перед банком, работниками, ресурсоснабжающими организациями растут. Энергетики в суде требуют признать концерн банкротом. На сегодняшний день ситуация достигла пика своего напряжения.

Работники заявили, что теряют веру в то, что производство возобновится. Людям нечем платить за жильё, кредиты, обеспечивать свои семьи.

«Вы неоднократно говорили, что основой экономики любой страны должен оставаться промышленный сектор. Отмечали, что развитие импортозамещения является важным этапом в обеспечении её безопасности. Однако здесь, в небольшом городе восточного Оренбуржья, практически не осталось промышленных предприятий, все они обанкрочены и разрушены.

Социальная обстановка напряжена. Резкое снижение уровня столь значительного количества людей провоцирует рост протестных настроений, и есть реальное опасение социального взрыва в восточном регионе нашей приграничной области», — говорится в открытом обращении к Владимиру Путину.

В случае закрытия крупнейшего предприятия произойдёт значительный отток населения, в городе сократится число детских садов и школ, персонал большинства бюджетных и государственных учреждений, свернут свою деятельность малый бизнес и торговля. В связи с тем, что работники предприятия имеют специфическое профессиональное образование, существует проблема их трудоустройства в Орске, и это на фоне повышения пенсионного возраста в России. В Орске практически нет другой работы, люди доведены до отчаяния.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ОРМЕТО-ЮУМЗ объявило о простое с 12 сентября. С этого времени срок приостановки деятельности постоянно продлевают. Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что правительство области помогает в разрешение кризисной ситуации. В частности, после вмешательства главы региона был отменён приказ о сокращении 1 тысячи человек. Кроме того, правительство содействует в ускорении процедуры оформления зарубежного заказа, выполнение которого поможет заводу выйти из кризиса. Достигнута договорённость, что гендиректор будет еженедельно проводить встречи с коллективом и отчитываться о текущей ситуации.

В региональном минэкономразвития надеялись, что завод возобновит работу с 13 по 17 ноября, отметив наличие предпосылок для снятия режима простоя. Однако с 13 ноября период простоя продлили в очередной раз.