Астана, 19 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В рамках государственной программы Казахстана по инфраструктурному развитию «Нурлы жол» выполнен капитальный ремонт 805 км железных дорог, проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы в Кустанайской области и реализуется 25 автодорожных проектов. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

В 2018 году на реализацию программы будет выделено 792 млрд тенге ($2,15 млрд). По состоянию на 1 ноября 2018 года освоено 411 млрд тенге ($1,12 млрд) или 52% от выделенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что в ходе аудиторских проверок расходования средств госпрограммы «Нурлы жол» были выявлены нарушения на сумму 6,5 млрд тенге ($17,7 млн).