Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области пересечён нелегальный ввоз крупной партии мазута по недостоверному декларированию. На судне, прибывшего в ростовский порт из Италии, сотрудники пограничного управления ФСБ и представители Южного таможенного управления обнаружили 42 тонны ГСМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепродукты

Как сообщают региональные интернет-издания со ссылкой на сообщение ведомства, предотвращённый экономический ущерб государству превысил 600 тыс. рублей. Топливо изъято и передано в таможню.

Не исключено, что в отношении капитана будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Санкции предусматривают не только конфискацию груза, но и выплату административного штрафа в размере его двукратной стоимости.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону была предотвращена незаконная реализация санкционных продуктов.