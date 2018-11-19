Киев, 19 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Советники из Соединенных Штатов рекомендуют украинским властям полностью закрыть границу с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Цитата из м/ф «Приключения кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Советчик

По словам бывшего украинского военачальника, американцы таким образом намерены создать в республиках Донбасса «революционную ситуацию».

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — цитирует Романенко «Обозреватель».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинские власти готовят новый пакет санкций в отношении «руководителей, вдохновителей и организаторов» выборов в ДНР и ЛНР.

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