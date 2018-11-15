Киев готовит пакет санкций в связи с выборами в Донбассе

Киев, , 13:47 — REGNUM Украинские власти готовят новый пакет санкций в отношении «руководителей, вдохновителей и организаторов» выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, в подготовке санкций участвуют СНБО, Рада, СБУ и правительство Украины.

«Убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций», — цитирует слова Турчинова «УНИАН».

Он также подчеркнул, что ограничения могут быть введены в том числе против широкого спектра предприятий с Украины, «которые усиливают сферу безопасности и обороны РФ». Также под ограничения могут попасть «представители отдельных европейских стран», наблюдавшие за выборами в республиках Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в госдепе США заявили, что Вашингтон после проведения выборов в ДНР и ЛНР намерен ввести против Российской Федерации новые санкции.

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