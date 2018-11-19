Красноярск, 19 ноября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким первого заместителя председателя Законодательного собрания региона, журналиста Алексея Клешко, погибшего 19 ноября.

Krskstate.ru Алексей Клешко

«Яркий политик, талантливый журналист, человек большого сердца и доброй души, он оставил глубокий след в истории Красноярского края. Всегда готовый прийти на помощь, вникнуть в суть любой проблемы, Алексей Михайлович завоевал уважение земляков неравнодушным, искренним отношением к людям, делу и родному краю <…>. Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещённом на сайтах краевого парламента и правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на 49-м году жизни погиб первый вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко.

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Предположительно, он упал с высоты. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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В краевом парламенте напомнили, что Алексей Клешко с 1996 по 2001 год был депутатом горсовета Красноярска. С 2001 года — депутат Законодательного собрания края. Являлся первым заместителем председателя краевого парламента.