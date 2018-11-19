Калуга, 19 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Представителей районных и городских администраций Калужской области предостерегли от закрытия торговых точек частных предпринимателей при открытии магазинов крупных федеральных сетей. Об этом в ходе заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги заявил заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Duma.kaluga.ru Рейд по проверке условий торговли и качества товаров,

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Между тем в магазинах федеральных сетей региона зафиксировано увеличение цен на свинину (0,5%), мясо кур (2%), творог (на 0,9%), сливочное масло (0,7%), картофель (4,2%), яблоки (2,8%) и виноград (5,3%). В частности, в Калуге, по данным статистики, наблюдаются максимальные цены на сливочное масло и питьевое пастеризованное молоко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в магазинах федеральных сетей Калужской области сохраняется тенденция увеличения цен на огурцы (на 8,2%), томаты (на 3,5%) и перец сладкий (на 4,2%). А вот говядина, творог и мандарины, напротив, подешевели — на 4,7%, 0,78% и 8,5% соответственно.