Екатеринбург, 19 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге катастрофически недостает музыкальных и художественных школ. На это обратила внимание директор городской музыкальной школы № 11 им. Балакирева Елена Баталова на конференции «Детская школа искусств: топ-формат», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Талант. 1906

По её словам, конкурс на поступление в художественные школы города составляет от 12 до 20 человек на место. Немаленький конкурс и на академическое музыкальное образование — 7−8 человек на место в первый класс (только по школе им. Балакирева).

«Беспрецедентная ситуация. Это же не театральный вуз, не Московская консерватория. Нам не хватает школ искусств, не хватает площадок, не хватает новых зданий», — заявила Баталова.

Директор выразила надежду на то, что её услышат власть и «социально ответственный бизнес».

По информации и.о. главы городского департамента образования Екатерины Сибирцевой, в Екатеринбурге сейчас работают 37 детских школ искусств, одна из этих школ является общеобразовательной и отдельно проводит обучение в сфере ДШИ. А из 156 тыс. школьников города около 19 тыс. (более 12%) получают дополнительное образование в сфере культуры.

Напомним, по информации Минкультуры России, только в 2016 году было реорганизовано 69 таких школ. Ещё 11 закрыто, сообщила ранее на пресс-конференции директор департамента науки и образования министерства культуры РФ Александра Аракелова. При этом в период с 2012 по 2016 годы открыли всего 13 новых детских школ искусств.