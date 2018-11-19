Москва, 19 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет встречу с послами стран Африки в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Government.ru Вячеслав Володин

Одна из тем встречи, а в ней примут участие представители 43 дипмиссий, — развитие межпарламентского диалога, в рамках которого обсуждаются важные для стран вопросы в сферах энергетики, образования, здравоохранения.

Количество межпарламентских контактов в последнее время возросло, отмечают в пресс-службе. В октябре 2017 года «на полях» 137-й Ассамблеи МПС депутаты Госдумы встретились с представителями парламентских делегаций ряда африканских стран. 4−5 июня 2018 года главы парламентских делегаций государств Африки приняли участие в Международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве. Панафриканский парламент в настоящее время имеет статус наблюдателя в МПА СНГ.