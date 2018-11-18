Москва, 18 ноября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Стихотворение в память о российском певце и музыканте Евгении Осине, скончавшегося 17 ноября в своем доме в Москве, написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

young_fellow Гвоздика

Музыкант обнародовал стихотворение на своей странице в соцсети Instagram.

«Наступила осень, за окном немило, — написал Шнуров. — Умер Женя Осин…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный певец и музыкант Евгений Осин скончался в жилом доме в Москве 17 ноября 2018 г. Причина смерти артиста — остановка сердца.

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