Чикаго, США, 18 ноября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Американские ученые изучили влияние социальных нагрузок на биологические ритмы, проанализировав активность в Twitter. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

(сс) Free-Photos Времяпрепровождение

Группа ученых из Чикагского университета изучила влияние социальных факторов на согласование между циркадными ритмами организма и суточными ритмами.

Исследователи решили использовать базу данных об активности в социальной сети Twitter. Они собрали данные о сообщениях в социальной сети, привязанных к геолокации. Учеными были обработаны данные о пользователях Twitter на территории всех американских штатов в 2012—2013 годах.

Анализ собранный данных показал, что биологические ритмы смещаются при снижении социального давления. Так, в выходные и праздничные дни, а также в периоды школьных каникул наблюдалась высокая активность в социальной сети в ночное время, что показывало рассинхронизацию биологических и суточных ритмов.

Авторы отметили и географические различия между центральной и восточной Америкой, что коррелирует с данными о некоторых заболеваниях (например, с ожирением).

Ученые подчеркнули, что идея использования статистических данных из социальных сетей оказалась удачной и может применяться при других исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование американских биологов, представленное в ноябре, показало, что пассивный расход энергии человеческим организмом зависит от биологических ритмов. Это объясняет связь между неправильным распорядком для и повышенным риском ожирения.