В SpaceX отказались от модификации второй ступени ракеты Falcon 9
Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Компания SpaceX отказалась от планов по модификации второй ступени ракеты Falcon 9, сообщил глава компании Илон Маск в своем блоге в Twitter.
(сс) SpaceX
Ступени ракеты
Маск объяснил, что компания решила сосредоточиться на другом проекте ракеты-носителя Big Falcon Rocket (BFR).
«Новый дизайн (ракеты проекта BFR) потрясающий, восхитительно парадоксальный», — добавил глава SpaceX.
Отметим, планы компании изменились достаточно быстро. 8 ноября Илон Маск подтверждал планы о модификации второй ступени Falcon 9, которая позволит использовать ее повторно.