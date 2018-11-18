Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Компания SpaceX отказалась от планов по модификации второй ступени ракеты Falcon 9, сообщил глава компании Илон Маск в своем блоге в Twitter.

(сс) SpaceX Ступени ракеты

Маск объяснил, что компания решила сосредоточиться на другом проекте ракеты-носителя Big Falcon Rocket (BFR).

«Новый дизайн (ракеты проекта BFR) потрясающий, восхитительно парадоксальный», — добавил глава SpaceX.

Отметим, планы компании изменились достаточно быстро. 8 ноября Илон Маск подтверждал планы о модификации второй ступени Falcon 9, которая позволит использовать ее повторно.