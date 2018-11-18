Москва, 18 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. 18 ноябряв Колонном зале Дома Союзов состоится гала-концерт Всероссийского хорового фестиваля. Выступление лауреатов и награждение победителей станем «завершающим аккордом» масштабного музыкального марафона, в котором приняли участие 24 000 человек из 82 регионов России. А всего авторитетное жюри в этом году прослушало более 1200 хоров со всей страны. Председатель жюри — художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора, профессор, композитор, народный артист РФ Виктор Захарченко.