Москва, 18 ноября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Противогололедную обработку дорог Москвы провели столичные спецслужбы вечером 17 ноября, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Гололёд

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что вечером 17 ноября спецтехника дорожных служб была задействована для противогололедной обработки дорог, тротуаров и подходов к объектам городской инфраструктуры.

Бирюков отметил, что к утру в Москве может выпасть до 4 сантиметров снега, а температура воздуха составит от — 1 ° С до +1 ° С.

В центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Москве предупреждают о затруднении движения транспорта и увеличении количеств ДТП в таких дорожных условиях.

Специалисты МЧС призывают водителей отказаться от использования личного транспорта, а пешеходов — быть внимательными на дорогах.

Метеорологи сообщают, что в воскресенье 18 ноября в столице сохранится неблагоприятная погода. Воздух может прогреться до +3 ° С, продолжит идти мокрый снег, что приведет к гололеду.

Гололедица может продлиться до середины недели, после чего температура воздуха в Москве снизится до — 4 ° С.