Саратов, 17 ноября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. После столкновения автобуса с товарным поездом в Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

«В отношении водителя автобуса… возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ, — сказала Волк. — Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ».

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус и грузовой поезд столкнулись на ж/д переезде в районе поселка Озинки в Саратовской области 17 ноября. По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек.

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