СКР начал проверку после ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области

Саратов, , 16:56 — REGNUM По факту столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса в Саратовской области проводится процессуальная проверка. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.

Трагедия произошла на автодороге «Энгельс — Ершов — Озинки» в Озинском районе.

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