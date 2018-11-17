Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В Ростовской области первый снегопад обернулся не только транспортным коллапсом. Рублём наказаны коммунальные службы, ответственные за своевременную уборку снега и наледи. Как уточнили ИА REGNUM в административной инспекции региона, возбуждено более 70 дел об административной ответственности.

ИА REGNUM Снег в ноябре

Рейд сотрудниками надзорного органа был проведён в период с 13 по 15 ноября. Особое внимание инспекторы уделили местам массового пребывания граждан, дворам и междворовым территориям многоквартирных домов, а также территориям, прилегающим к детским садам, школам, больницам.

Большая часть правонарушений — 70% — выявлена в Ростове-на-Дону. Были выявлены организации, сотрудники которых недобросовестно относятся к уборке снега на закреплённых территориях.

«Люди не должны ждать, пока снег растает. Если своевременно приняться за работу, то можно вывезти и убрать наледь с территорий в короткий срок. Предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании, подрядные организации, ответственные за уборку, должны работать слаженно и оперативно», — обратил внимание начальник областной административной инспекции Николай Копичка.

Физическим лицам за неуборку снега и наледи грозит штраф от 300 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 8 тысяч до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что сильный снегопад накрыл Ростовскую область 13 ноября. Осадки спровоцировали транспортный коллапс не только на транспортных артериях донской столицы, но и на автомобильных дорогах на территории региона. В связи с этим движение по трассам было ограничено, а спасатели развернули 200 пунктов обогрева для водителей и пассажиров.