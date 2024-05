Шанхай, Китай, 17 ноября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Статистическое исследование международной группы ученых показало, что силовой тренинг снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise.

Группа ученых под руководством Лю Янхуэя из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае провела статистическое исследование на базе медицинской истории более 12 тысяч человек, которые дважды проходили клинические исследования с 1987 по 2006 год. Ученые соотнесли результаты клинических исследований с данными о занятиях спортом, которые испытуемые указывали в анкетах.

Исследование показало, что у людей, которые занимались силовыми тренировками, вероятность появления общего сердечно-сосудистого заболевания снижалась от 40% до 70%.

Для достижения положительного эффекта достаточно нескольких тренировок в неделю общей продолжительностью 60 минут. У тех, кто занимался больше этого времени, не отмечалось значительного сокращения рисков заболеваемости.

Ученые сделали вывод, что даже одно силовое занятие в неделю благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

