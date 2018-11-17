Москва, 17 ноября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Причиной пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе могла стать деформация печи установки по переработки нефтепродуктов. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил журналистам заместитель генерального директора Московского НПЗ Роман Романов.

Mnpz.gazprom-neft.ru Московский нефтеперерабатывающий завод

«Предварительно, внутри печи произошла какая-то деформация», — рассказал Романов.

По словам заместителя гендиректора Московского НПЗ, данная печь была отсечена от системы. По трубопроводу на установку подается азот для вытеснения остатков нефтепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром на Московском НПЗ произошел пожар — загорелась установка крекинга и печь дожига нефтепродуктов. В тушении пожара были задействованы более 120 спасателей при 33 единицах техники.

Пострадавших нет.