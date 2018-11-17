Нью-Дели, 17 ноября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Полиция города Пуны, штат Махараштра, сообщила о планах наксалитов совершить покушение на премьер-министра Индии Нарендру Моди. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», для осуществления данного плана экстремисты вербуют неприкасаемых, занимающих низшее положение в кастовой иерархии индийского общества.

Simon Williams-Im Индийская полиция

Согласно заявлению заместителя комиссара полиции города Пуна Шиваджи Павара, была доказана причастность наксалитов-маоистов к волнениям и межкастовым столкновениям в деревне Корегаон Бхима в январе 2018 года. Подозреваемые в разжигании межкастовой розни и провокациях были задержаны в августе 2018 года. Сообщается, что конечной целью группировки наксалитов в Махараштре являются дестабилизации общества и свержение местного правительства.

Наксалиты, или индийские маоисты, — это вооружённые экстремистские группировки, основной целью которых является свержение правительства Индии и установление коммунистического правления в стране.