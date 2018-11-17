Нью-Дели, 17 ноября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что излишняя спешка при заключении договоров о покупке вооружения недопустима. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», соответствующее заявление министр обороны сделала на встрече с главами предприятий военно-промышленного комплекса.

James N. Mattis Нирмала Ситхараман

Отвечая на вопросы, Нирмала Ситхараман подчеркнула, что на данный момент дальнейшее упрощение процедуры тендера на поставку оружия Вооружённым силам Индии не представляется возможным. Глава оборонного ведомства страны пояснила, что сокращение сроков рассмотрение заявок повлечёт за собой чрезмерную спешку при принятии решений военным руководством страны.

Нирмала Ситхараман также заявила, что компаниям военно-промышленного комплекса придётся доказать покупателям превосходство их товара относительно других предложений на рынке вооружений. «Мы не можем заставить военное руководство купить то или иное вооружение, предпочесть отечественные товары зарубежным в ущерб качеству», — подчеркнула глава оборонного ведомства Индии.