Аддис-Абеба, 18 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Профессор медицинской микробиологии Тэуольде Тэсфае, выступая на семинаре, который открылся в университете Меккеле, Эфиопия, заявил, что наибольшая смертность среди эфиопских женщин вызвана высокой распространенностью вируса папилломы человека (HR-HPV), который приводит к развитию различных форм рака, самый распространенный и смертоносный из которых — рак шейки матки. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

(сс) Rod Waddington Эфиопы

По словам микробиолога, вирус приводит почти к 95% случаев обнаружения рака шейки матки, который характеризуется высокой годовой заболеваемостью (7,095 человек) ‑ и высокой смертностью из числа заболевших (4,732 человек) — среди женской части населения страны. Г-н Тэсфае также отметил, что наличие вакцин против ВПЧ помогает уменьшить смертность от рака.

Указывая на проблемы в борьбе с болезнью, Тэуольде Тэсфае отметил, что отсутствие равного доступа к вакцинам, их высокая стоимость, отсутствие осведомленности населения о вирусе, а также нехватка квалифицированных кадров являются основными причинами такой неутешительной статистики ежегодно.

Министерство здравоохранения Эфиопии на национальном уровне намерено активизировать программы повышения осведомленности общественности и вскоре начнет программу вакцинации против ВПЧ, в особенности для девочек.