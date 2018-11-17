Москва, 17 ноября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в парном разряде с Владимиром Морозовым, получила травму и покинула тренировку перед произвольной программой пар на московском этапе Гран-при фигуристов досрочно, сообщает 17 ноября пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Спортсменка зацепилась за другого российского фигуриста Александра Коровина, стоявшего у борта, во время набора скорости для захода на прыжок. В результате Тарасова упала и получила рассечение челюсти, ударившись об лед подбородком. Позднее российской фигуристке будут наложены швы.

При этом, как подчеркнул тренер пары фигуристов Максим Тараньков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов не будут сниматься с этапа Гран-При в Москве и позднее 17 ноября выйдут на лед.

Отметим, пара фигуристов идет в лидерах после исполнения короткой программы, набрав 78,47 баллов и обновив таким образом мировой рекорд.