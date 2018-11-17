Саратов, 17 ноября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым поездом в Саратовской области. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло около 12:00 по местному времени в Озинском районе Саратовской области. Рейсовый автобус двигался по маршруту Саратов-Уральск, в нём находились семь пассажиров.

Столкновение с поездом произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погибли пять человек, ещё двое получили ранения разной степени тяжести. Сообщается, что погибшие, по предварительной информации, были гражданами Казахстана.

Уточняется, что в графике движения поездов из-за инцидента изменений не произошло, железнодорожные пути не повреждены. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате ДТП в Волгоградской области. Произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком КамАЗ. Четыре человека, среди них двое несовершеннолетних детей, скончались на месте от полученных травм. Ещё четверо были доставлены в больницу.